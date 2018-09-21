Суд отменил оправдательный приговор жителям Нижнего Тагила по делу о похищении врача

По решению Дзержинского суда мужчина и женщина были признаны виновными только в вымогательстве денег у врача-стоматолога. Тагильчанке назначили 2 года лишения свободы, мужчине – три. В организации похищения Назарова обвиняемые были признаны невиновными.

Однако оправдательный приговор был отменен. Дело было направлено в суд первой инстанции. Кроме того, женщину взяли под стражу в зале суда, а мужчине продлил меру пресечения на три месяца.