Суд отменил оправдательный приговор жителям Нижнего Тагила по делу о похищении врача
Сегодня, 20:30Общество
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Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор в отношении двух тагильчан, которые обвинялись в похищении стоматолога Улугбека Назарова.
Сюжеты: Нижний Тагил
По решению Дзержинского суда мужчина и женщина были признаны виновными только в вымогательстве денег у врача-стоматолога. Тагильчанке назначили 2 года лишения свободы, мужчине – три. В организации похищения Назарова обвиняемые были признаны невиновными.
Однако оправдательный приговор был отменен. Дело было направлено в суд первой инстанции. Кроме того, женщину взяли под стражу в зале суда, а мужчине продлил меру пресечения на три месяца.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, потерпевший насильно удерживался обвиняемыми и несколькими неизвестными в реабилитационном центре с целью вымогательства 580 тыс. рублей под угрозами насилия.
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