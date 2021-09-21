Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области

Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области
Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области
Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1MI
Следователи ищут возможных жертв банды мошенников, которые создавали фейковые женские аккаунты на сайтах знакомств в Екатеринбурге. После чего заманивали мужчин на квартиру, избивали и вымогали деньги.

Жертв злоумышленников, которых заманивали под видом девушек в квартиру в Екатеринбурге, а затем избивали, требуя денег, ищет Следственный комитет СКР и полиция Свердловской области, сообщает старший помощник главы СУ СКР РФ по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия банда преступников создавала фейковые аккаунты на сайтах знакомств от имени девушек. После непродолжительного общения мнимая девушка приглашала жертву в гости в квартиру на улице Прибалтийской уральской столицы. Там гостей избивали и вымогали денежные средства.

Фото:СУ СКР РФ по Свердловской области

Правоохранители просят всех пострадавших обращаться в ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55, либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-72-25. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, банда злоумышленников с сайтов знакомств, вымогавшая у жертв деньги, задержана оперативниками уголовного розыска Свердловской области в начале августа 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьполициямошенникиизбиениеСКРвымогательствосайтызнакомства
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы