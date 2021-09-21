Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области

Следователи ищут возможных жертв банды мошенников, которые создавали фейковые женские аккаунты на сайтах знакомств в Екатеринбурге. После чего заманивали мужчин на квартиру, избивали и вымогали деньги.

Жертв злоумышленников, которых заманивали под видом девушек в квартиру в Екатеринбурге, а затем избивали, требуя денег, ищет Следственный комитет СКР и полиция Свердловской области, сообщает старший помощник главы СУ СКР РФ по Свердловской области Александр Шульга. По версии следствия банда преступников создавала фейковые аккаунты на сайтах знакомств от имени девушек. После непродолжительного общения мнимая девушка приглашала жертву в гости в квартиру на улице Прибалтийской уральской столицы. Там гостей избивали и вымогали денежные средства. Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области Правоохранители просят всех пострадавших обращаться в ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55, либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-72-25. Конфиденциальность гарантируется. Напомним, банда злоумышленников с сайтов знакомств, вымогавшая у жертв деньги, задержана оперативниками уголовного розыска Свердловской области в начале августа 2021 года. Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру мужчин под видом девушки и грабила их

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