Нижний Тагил посетил консул Германии

Встреча с консулом в основном проходила на немецком языке в неформальной обстановке. Участники НКАН рассказали о прошедшем в выходные юбилее сообщества в ДК «Юбилейный», о также о его развитии за последние годы.

Я счастлив присутствовать здесь в такой неформальной обстановке. Очень рад, что столькие смогли прийти на эту встречу, и очень рад видеть здесь молодые лица, сказал Матиас Крузе.