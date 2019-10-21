Нижний Тагил посетил консул Германии

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Сегодня, 21 октября, консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе посетил нижнетагильскую «Национально-культурную автономию немцев».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Встреча с консулом в основном проходила на немецком языке в неформальной обстановке. Участники НКАН рассказали о прошедшем в выходные юбилее сообщества в ДК «Юбилейный», о также о его развитии за последние годы.
Я счастлив присутствовать здесь в такой неформальной обстановке. Очень рад, что столькие смогли прийти на эту встречу, и очень рад видеть здесь молодые лица, сказал Матиас Крузе.
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Напомним, НКАН существует в Нижнем Тагиле с 1989 года. сообщество было соновано деканом Нижнетагильского пединститута Иваном Кроневальдом, который прибыл сюда вместе с другими советскими немцами с Поволжья по указу о переселении от 1942 года.
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