В Нижнем Тагиле 51-летний мужчина уехал на машине в неизвестном направлении и пропал

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», 20 октября в полицию обратилась жена пропавшего. Она рассказала, что Сергей Ермаков днем ранее уехал на машине в неизвестном направлении. Правоохранители проверили гараж, но там не было обнаружено следов пропавшего тагильчанина. Полицейские проверяют городские камеры, которые могли зафиксировать машину пропавшего.

Также полицейским известно, что 18 октября мужчина много выпил и переночевал в своем автомобиле. Его супруга, испугавшись, что он пьяным сядет за руль, забрала у него ключи. Накануне исчезновения Ермаков забрал ключи от машины из дома.