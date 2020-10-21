Свердловских школьников научат носить маски

По его словам, такие уроки надо провести перед каникулами, их нужно проработать по аналогии с «уроками здоровья», которые проводились Роспотребнадзором в начале учебного года.
Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно,говорит Куйвашев.
Также он потребовал усилить контроль за соблюдением эпидтребований не только в транспорте и торговых центрах, но и во всех общественных помещениях региона, включая маленькие магазины. Куйвашев отмечает, что в таких точках «требования и к себе, и к покупателям зачастую снижены».
Напомним, накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал разрешение самостоятельно выводить пассажиров без масок из общественного транспорта.