Свердловских школьников научат носить маски

Также он потребовал усилить контроль за соблюдением эпидтребований не только в транспорте и торговых центрах, но и во всех общественных помещениях региона, включая маленькие магазины. Куйвашев отмечает, что в таких точках «требования и к себе, и к покупателям зачастую снижены».