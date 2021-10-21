Молодежному театру в Нижнем Тагиле предстоит капремонт

Решение о капремонте Молодежного театра было принято на выездной комиссии. Администрация Нижнего Тагила подаст соответствующее заявление в Министерство культуры Свердловской области в ближайшее время.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев совместно с заместителем министра культуры Юлией Прытковой, директором театра Наталией Мозжаковой и представителями Службы заказчика городского хозяйства, МБУ «Тагилгражданпроект» и профильных управлений на выездном совещании в Молодежном театре обсудили вопросы проведения капитального ремонта здания. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. По словам замминистра Юлии Прытковой, объект попал в федеральную программу. Ключевым этапом станет создание дорожной карты — работа служителей Мельпомены не должна прерываться из-за капремонта. Деятельность театра не будет прекращена. В следующем году Молодежный театр представит шесть премьерных спектаклей, которые пройдут на различных городских площадках, добавила начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина. Чиновница анонсировала, что дорожную карту планируют завершить уже к концу следующей недели. Не первом этапе горадминистрация подаст заявку на капремонт в областное правительство, затем проведет конкурсные процедуры — до 1 февраля. Работы планируется осуществить в 2022 и 2023 годах. По примерным подсчетам реконструкция молодежного театра обойдется в 296 миллионов рублей. Напомним, на модернизацию четырех кинотеатров в Свердловской области по нацпроекту «Культура» выделено 20 миллионов рублей. 20 млн выделено на модернизацию 4 кинотеатров в Свердловской области

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