Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге

Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге
Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге
Сегодня, 18:41ОбществоФото: 1MI
Школы, расположенные в уральской столице, не станут из-за объявленных в России нерабочих дней продлевать осенние каникулы. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, в большинстве учебных заведений каникулы совпадают с установленными нерабочими днями, которые объявлены по всей стране. Сибирцева считает, что выходная неделя разобщит взрослых и детей. Екатерина Сибирцева предположила, что школам, работающим по триместрам, вероятно, придется скорректировать учебный график, сообщает Е1.

Также она подчеркнула, что длительность каникул школы устанавливают самостоятельно, поэтому они имеют право внести изменения в график.

Напомним, 16 октября стало известно, что в Свердловской области из-за вирусных инфекций 500 классов вышли на дистанционный формат обучения. Также домой ушли около 270-280 групп в детских садах.

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Екатеринбург
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