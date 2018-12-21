Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:56ОбществоФото: pixabay.com
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Объекты массового пребывания людей в Нижнем Тагиле проверяются инспекторами по пожарной безопасности с 1 декабря по 8 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле с 1 декабря 2018 года по 8 января 2019 года проводится проверка соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Инспекторы проводят внеплановые выезды и инструктажи.
Также проверяется исполнение законодательства по продаже пиротехнической продукции и продаже алкоголя.
В городе запланировано немалое количество праздничных мероприятий, ничто не должно омрачить отдых людей. А это во многом зависит от нас с вами. Ответственность – огромнейшая, я надеюсь, вы это понимаете, отметил Пинаев в обращении к спецслужбам Нижнего Тагила.
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