Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 1 декабря 2018 года по 8 января 2019 года проводится проверка соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Инспекторы проводят внеплановые выезды и инструктажи.

В преддверии Нового года в Нижнем Тагиле в ТЦ и магазинах массово появляются отделы по продаже пиротехники, елок и прочей праздничной атрибутики. Но насколько безопасны такие отделы? Редакция TagilCity.ru разобралась в этом вопросе.

В городе запланировано немалое количество праздничных мероприятий, ничто не должно омрачить отдых людей. А это во многом зависит от нас с вами. Ответственность – огромнейшая, я надеюсь, вы это понимаете, отметил Пинаев в обращении к спецслужбам Нижнего Тагила.