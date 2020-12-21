Свердловчанка получила срок из-за смерти 10-летней дочери от удара током

По данным следствия, 5 августа 2020 года, с девяти до десяти вечера, осужденная месте со своей 10-летней дочерью косила траву во дворе дома. При этом она использовала самодельный электрический удлинитель.
После покоса женщина попросила дочь собрать удлинитель, который находился под напряжением. Девочка взяла его в том месте, где отсутствовала крышка розетки. Задев пальцем оголенные провода дочь погибла от поражения электрическим током.
Напомним, в Реже осудили трех человек за то, что они избили до смерти женщину из-за украденных туфлей.