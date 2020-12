Убили за туфли: на Урале преступники получили 25 лет тюрьмы на троих

Сегодня Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей: женщины и двух мужчин, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Они признаны виновными в причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, 25 сентября 2019 года в квартире потерпевшей между ней и тремя осужденными возник конфликт, так как у нее обнаружили ранее похищенную у одного из мужчин пару туфель. Группа преступников избивала ее всю ночь до утра и нанесла более 30 травм в жизненно важные органы: голову, туловище, шею. По заключению эксперта, погибшей был причинен тяжкий вред здоровью, она скончалась на месте преступления. Режевской городской суд назначил подсудимой женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчины получили семь с половиной и девять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, 35-летней жительнице Кировграда, которая убила свою трехлетнюю дочь молотком, предъявили обвинение за преступление. Свердловчанке предъявлено обвинение за убийство своей дочери молотком

