Все обесточено: единая система пожаротушения не работает в ТЦ «Феникс» в Тагиле

Сначала прокурор Ленинского района, со слов знакомого с ситуацией источника TagilCity.ru, попросил приостановить деятельность ТЦ «Феникс» на момент судебных разбирательств, но торговый центр продолжил функционировать. В это же время прокурор обратился в суд с требованием закрыть торговый центр, дело пересматривали несколько раз. Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2022 года, а ТЦ «Феникс» продолжает принимать тагильчан, несмотря на неисправность единой системы пожаротушения и оповещения.