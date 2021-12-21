Все обесточено: единая система пожаротушения не работает в ТЦ «Феникс» в Тагиле

29 июля прокурор Ленинского района совместно со старшим инспектором ОНД и ПР города УНД и ПР ГУ МЧС России по региону проверили торговый центр «Феникс» на соблюдение требований пожарной безопасности.
В ходе проведенных надзорных мероприятий было установлено, что собственниками не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, следует из искового заявления прокурора в Ленинский районный суд.
Согласно документу, прокурор и инспектор выявили следующие нарушения:
Причиной множественных нарушений стала ссора владельцев здания. Более того, собственники не отрицают, что в ТЦ не работает единая система пожарной сигнализации.
Хозяйствующими субъектами в настоящее время не урегулированы разногласия по приведению единой системы пожарной сигнализации в исправное техническое состояние, пишет прокурор Ленинского района в исковом заявлении в суд от 16 ноября 2021 года.
Сначала прокурор Ленинского района, со слов знакомого с ситуацией источника TagilCity.ru, попросил приостановить деятельность ТЦ «Феникс» на момент судебных разбирательств, но торговый центр продолжил функционировать. В это же время прокурор обратился в суд с требованием закрыть торговый центр, дело пересматривали несколько раз. Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2022 года, а ТЦ «Феникс» продолжает принимать тагильчан, несмотря на неисправность единой системы пожаротушения и оповещения.
Выявленные нарушения могут способствовать распространению опасных факторов пожара, невозможности своевременной ликвидации и эффективных методов борьбы с пожаром, сообщается в иске прокурора.
В ТЦ «Феникс» до мая 2021 года была единая система оповещения и пожаротушения, сообщил редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией. Однако появились новые собственники, которые ее обесточили.
Была единая система автоматическая пожаротушения. После того, как пришли новые собственники, они просто-напросто решили, что им это все мешается и вырезали, говорит источник TagilCity.ru.
С его слов, если автоматическая система пожаротушения исправна, при первом сигнале о возгорании она «встает в готовность». То есть создается давление в спринклерной системе и включаются насосы. Если же срабатывает еще один датчик по задымлению или температуре, автоматически включаются водные оросители.
А на данный момент ничего нет, просто отрезано, обесточено.
Более того, не работает даже система дымоудаления — вентиляция, которая вытягивает дым в момент пожара.
Даже дымоудаление обрезано, любое задымление так и будет задымлением. В случае сработки сигнала о пожаре, автоматика срабатывает и сразу они запускаются. На такие площади очень серьезная вещь. То есть в случае задымления ничего не видно будет и произойдет угар,рассказывает источник редакции TagilCity.ru.
Помимо этого, въезд для пожарных машин к торговому центру «Феникс», со слов источника, загораживает киоск.
Исправна в ТЦ «Феникс» только система оповещения, и то на каждом этаже отдельно. В случае пожара на первом этаже, например, посетители на третьем этаже об этом не узнают.
Изначально ответственным за обслуживание здания ТЦ «Феникс» было ООО «Управляющая компания». Решение об этом принимали владельцы: ООО «Мега-Инвест», ИП Ларин и ОАО «Москвичка».
Последняя организация передала право собственности ООО «Дорожник». Новый владелец решил сменить компанию, обслуживающую здание, и 11 мая этого года организовал общее собрание собственников помещений. В итоге проголосовали 92 человека, то есть 68% от всех участников.
Однако вопросы безопасности здания не решаются на общем собрании, если число собственников меньше 6, сообщается в решении арбитражного суда Свердловской области. На момент собрания их было 3, значит, смена компании могла произойти только после соглашения всех трех владельцев.
ИП Ларин подал иск в Арбитражный суд Свердловской области, с целью аннулировать решение общего собрания. Судья Алексей Малов удовлетворил требования Ларина в полном объеме. ООО «Дорожник» подал апелляционную жалобу, в результате 8 декабря 17-й апелляционный суд оставил решение предыдущего судьи без изменения.
Казалось бы, на этом тяжбы должны были закончиться, но в момент судебных разбирательств появились три новых собственника: Уткина Е. М., Уткин А. М. и Уткин Н. М. Соответственно, теперь ТЦ «Феникс» владеют 6 собственников, значит, решение о смене компании могут на общем собрании принять собственники помещений, комментирует источник TagilCity.ru.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к прокурору Ленинского района, в ОНД и ПР Нижнего Тагила ГУ МЧС России по региону и к собственникам торгового центра «Феникс». На момент публикации официальные ответы не поступали.
Напомним, одним из самых крупных ЧП стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Возгорание произошло на 4 этаже ТЦ, а оповещение о нем не сработало, как утверждали очевидцы разным источникам. В дальнейшем посетители здания начали задыхаться от сильного задымления, из-за которого и не смогли спастись. В результате возгорания погибли 60 человек, в числе которых были 37 детей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям уголовного кодекса: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В результате 29 октября этого года гендиректор ООО «Зимняя вишня» получил 13,5 года лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц; за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этим же статьям к 14 годам колонии был приговорен гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», к 11 годам — техдиректор компании. Руководитель ООО «Системный интегратор» за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, отправлен в колонию на 6,5 года, инженер противопожарной системы ООО «Системный интегратор» — 5,5 года. Сотрудник ЧОП приговорен к 8 годам лишения свободы, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 — к 5 годам, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы пожарно-спасательной части № 2 — к 6 годам колонии.