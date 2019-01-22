«Одна без признаков жизни»: пропавшие в горах Карпинского ГО туристки найдены
Сегодня, 15:41ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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22 января около 15:00 спасатели обнаружили двух туристок из Екатеринбурга, которые пропали 19 января в районе Сухогорского камня.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушки, пропавшие 19 января в районе Сухогорского камня, найдены. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Скорпион».
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и поддержку. Девушки найдены!
Пресс-служба МЧС России по Свердловской области подтвердила информацию об обнаружении туристок в 14:45.
Одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска, сообщает пресс-служба.
Туристки будут эвакуированы бортом Ми-8 МЧС.
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