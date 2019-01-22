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«Одна без признаков жизни»: пропавшие в горах Карпинского ГО туристки найдены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Одна без признаков жизни»: пропавшие в горах Карпинского ГО туристки найдены

Сегодня, 15:41ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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