«Одна без признаков жизни»: пропавшие в горах Карпинского ГО туристки найдены

Девушки, пропавшие 19 января в районе Сухогорского камня, найдены. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Скорпион».

Всем откликнувшимся спасибо за помощь и поддержку. Девушки найдены!

Пресс-служба МЧС России по Свердловской области подтвердила информацию об обнаружении туристок в 14:45.

Одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска, сообщает пресс-служба.