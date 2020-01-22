За перелом ключицы у 5-летней девочки детсад в Нижнем Тагиле выплатит 60 тысяч рублей
Сегодня, 12:19ОбществоФото: pixabay.com
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По решению суда детский сад «Солнышко» в Нижнем Тагиле должен выплатить 60 тысяч рублей в качестве неустойки из-за перелома ключицы у пятилетней девочки.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Стороны заключили мировое соглашение, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда.
Напомним, ребёнок получил травму во время прогулки в детском саду — девочка упала и сломала ключицу. Это произошло 8 августа прошлого года, рассказала TagilCity.ru директор учреждения Елена Юрченко. По её словам, родители обратились в суд 7 декабря.
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