За перелом ключицы у 5-летней девочки детсад в Нижнем Тагиле выплатит 60 тысяч рублей

Напомним, ребёнок получил травму во время прогулки в детском саду — девочка упала и сломала ключицу. Это произошло 8 августа прошлого года, рассказала TagilCity.ru директор учреждения Елена Юрченко. По её словам, родители обратились в суд 7 декабря.