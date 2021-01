Жители Серова пожаловались на «рабские» условия для животных в контактном зоопарке

В Серове контактный зоопарк в торговом центре проверит прокуратура. Поводом стали жалобы местных жителей на «рабские» условия содержания животных.

Посетители сообщили, что в объявлении указано «выставка», но фактически животных можно трогать. Жители сделали вывод, что это контактный зоопарк, пишет «КП-Екатеринбург». Кроме того, граждане сообщили о неподобающих условиях. По их словам, обезьяны содержатся в клетках площадью один квадратный метр, а крокодилу негде повернуться в своем вольере. Photo: Группа «Это Серов, детка» во «Вконтакте» В комментариях к записи в группе «Это Серов, Детка» во «Вконтакте» жители назвали «издевательством» такое обращение с животными, а условия содержания — «рабскими». В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что организовали проверку, по результатам которой будет принято решение. Напомним, в декабре 2020 года в «Центре экономического и пространственного развития Сысерти» предложили построить в городском округе самый большой региональный парк. Предлагается использовать для строительства зоосада занять площадь в 30-40 гектаров в районе села Патруши. По слухам, в новое место предложили переехать зоопарку Екатеринбурга, однако в пресс-службе заведения эти данные опровергли. Екатеринбургскому зоопарку предложили переехать в Сысерть

