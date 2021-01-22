Жители Серова пожаловались на «рабские» условия для животных в контактном зоопарке

Напомним, в декабре 2020 года в «Центре экономического и пространственного развития Сысерти» предложили построить в городском округе самый большой региональный парк. Предлагается использовать для строительства зоосада занять площадь в 30-40 гектаров в районе села Патруши. По слухам, в новое место предложили переехать зоопарку Екатеринбурга, однако в пресс-службе заведения эти данные опровергли.