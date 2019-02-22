Более 16 тонн контрафактного алкоголя изъято в Свердловской области

В поселке Большая Медведица Белоярского района сотрудники УФСБ Свердловской области выявили цех по розливу контрафактной алкогольной продукции. Пять граждан Таджикистана, четверо из которых незаконно находились на территории России, разливали этиловый спирт в бутылки с этикетками «Хеннесси», «Хортица», «Талка» и «Царская». В цехе находились кубовые емкости со спиртосодержащей продукцией и укупорочные машины. Заведовал производством уроженец Северной Осетии.

В Екатеринбурге на складе на улице 40 лет ВЛКСМ сотрудники УФСБ обнаружили склад фальсифицированной алкогольной продукции. Спиртное также было разлито в бутылки с этикетками известных брендов. В общей сложности со склада изъято более 10 тонн продукции.

Весь фальсификат передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.