Более 16 тонн контрафактного алкоголя изъято в Свердловской области
Сотрудники регионального Управления ФСБ изъяли в Белоярском районе более 6 тонн контрафактного алкоголя и более 10 тонн – в Екатеринбурге.
В поселке Большая Медведица Белоярского района сотрудники УФСБ Свердловской области выявили цех по розливу контрафактной алкогольной продукции. Пять граждан Таджикистана, четверо из которых незаконно находились на территории России, разливали этиловый спирт в бутылки с этикетками «Хеннесси», «Хортица», «Талка» и «Царская». В цехе находились кубовые емкости со спиртосодержащей продукцией и укупорочные машины. Заведовал производством уроженец Северной Осетии.
В Екатеринбурге на складе на улице 40 лет ВЛКСМ сотрудники УФСБ обнаружили склад фальсифицированной алкогольной продукции. Спиртное также было разлито в бутылки с этикетками известных брендов. В общей сложности со склада изъято более 10 тонн продукции.
Весь фальсификат передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.
По результатам спецопераций будет организована проверка СУ ГУ МВД России по Свердловской области, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает «Областная газета».