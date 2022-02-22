Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин
Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1MI
Установить все эпизоды нападений подозреваемых в избиении матери и дочери на Сортировке в Екатеринбурге поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Причиной стало появление в СМИ информации о том, что подростки причастны и к другим преступлениям, а также противоправным действиям. Председателю СК по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено установить личность гражданина, который сообщил данную информацию, а также проверить все озвученные в СМИ эпизоды.

После проверки и при наличии достаточных оснований должна быть дана правовая оценка их действиям, сообщили в СК РФ.

Напомним, два подростка избили мать и дочь на Сортировке в Екатеринбурге. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповое хулиганство и умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью. По подозрению в совершении преступления задержаны два подростка. Оба они арестованы на два месяца.

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Екатеринбург
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происшествиеЕкатеринбургАлександр Бастрыкин
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