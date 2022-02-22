Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

Напомним, два подростка избили мать и дочь на Сортировке в Екатеринбурге. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за групповое хулиганство и умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью. По подозрению в совершении преступления задержаны два подростка. Оба они арестованы на два месяца.