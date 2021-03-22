Стала известна дата суда по делу о гибели приемного мальчика из Нижнего Тагила

29 марта назначено первое заседание суда присяжных. На скамье подсудимых — Гила и Михаил Германских, которые обвиняются в смерти приемного мальчика Никиты из Нижнего Тагила.
Весной 2020 года приемная мать уже была осуждена на 12 лет, однако спустя три месяца в СИЗО, была оправдана. Ее муж впервые на скамье подсудимых.
По словам семейной четы, мальчик часто сам наносил себе травмы, а в день смерти поскользнулся в ванной. Обвинение считает, что супруги летом 2018 года избили ребенка до смерти и он скончался от тяжких травм.
С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было, рассказал «КП — Екатеринбург» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Дмитрий Аникин.
Супругам Германским грозит до 15 лет тюрьмы. После смерти Никиты из семьи забрали его младшего брата и приемную дочь Ангелину.
Напомним, Гила Германская после того, как была осуждена за смерть приемного Никиты из Нижнего Тагила на 12 лет, подала апелляцию. Однако затем была оправдана по всем статьям, кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело было отправлено на дорасследование, теперь на скамье подсудимых еще и муж екатеринбурженки.