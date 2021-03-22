Стала известна дата суда по делу о гибели приемного мальчика из Нижнего Тагила

Напомним, Гила Германская после того, как была осуждена за смерть приемного Никиты из Нижнего Тагила на 12 лет, подала апелляцию. Однако затем была оправдана по всем статьям, кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело было отправлено на дорасследование, теперь на скамье подсудимых еще и муж екатеринбурженки.