Назван банк-агент для выплат средств клиентам банка «Нейвы» в Нижнем Тагиле

Назван банк-агент для выплат средств клиентам банка «Нейвы» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Банком-агентом, выплачивающим страховое возмещение банка «Нейвы» определен ПАО Банк «ФК Открытие» в Нижнем Тагиле.

Выплаты в Нижнем Тагиле начнут осуществляться с 26 апреля 2021 года. В эту же дату переводы будут в 22 подразделениях банка-агента в десяти субъектах РФ, где находились отделения банка «НЕЙВА». В Свердловской области денежные возмещения получат также в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске, сообщает пресс-служба «Агентства по страхованию вкладов».

Агентство оценивает для клиентов «Нейвы» полное возмещение по вкладам в 97% случаях. Страховые выплаты ПАО Банк «ФК Открытие» будет осуществлять не менее чем в течении одного года.

Подробная информация о приеме заявлений на выплаты размещено на сайте Агентства.

Напомним, лицензия Центрального Банка на осуществление операций отозвана у Банка «Нейва» 16 апреля 2021 года. Это связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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