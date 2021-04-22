Назван банк-агент для выплат средств клиентам банка «Нейвы» в Нижнем Тагиле

Выплаты в Нижнем Тагиле начнут осуществляться с 26 апреля 2021 года. В эту же дату переводы будут в 22 подразделениях банка-агента в десяти субъектах РФ, где находились отделения банка «НЕЙВА». В Свердловской области денежные возмещения получат также в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске, сообщает пресс-служба «Агентства по страхованию вкладов».