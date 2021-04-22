Новое звание «объект наследия» предлагается ввести для выдающихся уральцев

Так как «объект» с латинского переводится как «предмет», глава ОП Александр Левин приводит примеры отличий: команда по волейболу «Уралочка» и ее тренер Николай Карполь, руководитель предприятия «Каравелла» Лариса Крапивина и писатель Владислав Крапивин. Александр Левин также вспомнил музыканта Александра Пантыкина, которого называют «дедушкой уральского рока».