Новое звание «объект наследия» предлагается ввести для выдающихся уральцев

Общественной палатой (ОП) Свердловской области выдвинуто предложение ввести новое звание также для известных юридических лиц. Личности и организации при определенных условиях могут быть объявлены «объектами наследия Свердловской области», сообщает Znak.
Так как «объект» с латинского переводится как «предмет», глава ОП Александр Левин приводит примеры отличий: команда по волейболу «Уралочка» и ее тренер Николай Карполь, руководитель предприятия «Каравелла» Лариса Крапивина и писатель Владислав Крапивин. Александр Левин также вспомнил музыканта Александра Пантыкина, которого называют «дедушкой уральского рока».
Данное предложение будет отправлено губернатору Евгению Куйвашеву. Предлагается проводить мероприятие 17 января. Это день образования Свердловской области.