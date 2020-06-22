Владислав Пинаев взял на контроль ситуацию с отсутствием заказов на НТЗМК

Владислав Пинаев с самого начала отметил, что он хотел бы послушать управляющего НТЗМК Виталия Парфенова, как предприятие оказалось в таком положении с минимальным портфелем заказов, а также что планируется делать дальше.

Глава города пояснил собравшимся, что конкурс стоимостью в четыре миллиарда рублей был разыгран на строительство всего моста. Его победителем стала компания «АльмакорГрупп». Он отметил, что НТЗМК и еще одна компания планировали заявиться на тендер, но этого сделано не было.

Кроме того, Пинаев напомнил, что он не имеет права вмешиваться в дела частных предприятий и что представители руководства завода должны были быть жестче, если хотели получить контракт.

На встрече также присутствовал прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев. Он обратился к Виталию Парфенову с предупреждением, что задержка зарплаты и неаргументированный переход на сокращенную рабочую неделю может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

В завершение разговора Владислав Пинаев пообещал рабочим, что переговорит с «АльмакорГруп» по поводу размещения заказов на НТМК. Кроме того, он напомнил, что проведение митингов и любых массовых мероприятий из-за коронавируса — запрещено.