Выпускной состоялся в уральском ВУЗе МЧС в Екатеринбурге

237 выпускников Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России (УрИГПС) получили дипломы о высшем образовании и звание «лейтенант внутренней службы» в Екатеринбурге на площади Российской армии. В 2018 году впервые в числе выпускников 26 девушек.
52 выпускника закончили обучение с отличием. Шести выпускникам были вручены золотые медали. За это они получили приглашения на торжественный прием у президента РФ Владимира Путина выпускников военных учебных заведений в Большом Кремлевском дворце.
Молодые лейтенанты станут сотрудниками МЧС России в 29 субъектах РФ, 31 выпускник продолжит службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В мероприятии приняло участие руководство Главного управления МЧС России по Свердловской области. Также поздравить 82-выпуск УрИГПС приехали директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России полковник внутренней службы Ринат Еникеев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, начальник УрИГПС генерал-майор внутренней службы Анатолий Супруновский.
Иерей Кирилл Кузовников настоятель храма во имя мученика Иоанна-воина Берёзовского, настоятель прихода Святителя Николая в поселке Исток под Екатеринбургом отслужил молебен и благословил молодых лейтенантов.
Выпускники исполнили вальс под песню «Лейтенанты» в исполнении художественного руководителя культурного центра УрИГПС Анны Сулицыной.