Выпускной состоялся в уральском ВУЗе МЧС в Екатеринбурге

52 выпускника закончили обучение с отличием. Шести выпускникам были вручены золотые медали. За это они получили приглашения на торжественный прием у президента РФ Владимира Путина выпускников военных учебных заведений в Большом Кремлевском дворце.

Молодые лейтенанты станут сотрудниками МЧС России в 29 субъектах РФ, 31 выпускник продолжит службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В мероприятии приняло участие руководство Главного управления МЧС России по Свердловской области. Также поздравить 82-выпуск УрИГПС приехали директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России полковник внутренней службы Ринат Еникеев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, начальник УрИГПС генерал-майор внутренней службы Анатолий Супруновский.

Иерей Кирилл Кузовников настоятель храма во имя мученика Иоанна-воина Берёзовского, настоятель прихода Святителя Николая в поселке Исток под Екатеринбургом отслужил молебен и благословил молодых лейтенантов.