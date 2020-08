В омском минздраве рассказали о результатах анализов Алексея Навального

Стали известны результаты анализов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Минздрав Омской области на своей странице во «Вконтакте».

Так, по результатам проведения анализа мочи выявлен алкоголь и кофеин. Однако оксибуратов, барбитураторв, стрихнина, судорожных и синтетических ядов в организме обнаружено не было. В сообщении сказано, что одной из версий состояния пациента стало отравление неопознанным токсином. Поэтому анализы на выявления токсических веществ были взяты в первую очередь. В ведомстве также подтвердили, что в поверхностных смывах с одежды и рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат. Однако вещество не является токсичным и в биоматериалах пациента не найдено. Все результаты проведенных исследований омские медики готовы предоставить коллегам из немецкой клиники «Шарите», куда на данный момент госпитализирован господин Навальный. Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, после чего оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. С момента госпитализации Навальный находится в коме и не приходит в сознание. Сегодня, 22 августа, его транспортировали в Германию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter