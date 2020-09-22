Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор

Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор

Сегодня, 20:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание участнику «московского дела» Кириллу Жукову, отбывающему наказание в колонии в Нижнем Тагиле, сообщает «Коммерсант».

Осенью 2019 года Жукову был вынесен приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Неопасное для жизни насилие в отношении представителя власти»). Молодого человека приговорили к трем годам колонии. 22 сентября адвокат заключенного сообщила, что кассация понизила наказание до двух с половиной лет и постановила перевести Жукова в колонию-поселения. Также адвокат направила жалобу, в которой попросила отменить приговор.

Напомним, 17 июля 2019 года Кирилл Жуков, студент Высшей школы экономики, принимал участие в акции протеста в Москве, где махнул рукой в сторону сотрудника Росгвардии. Следствие и суд установили, что Жуков нанес удар по защитному шлему и сочти это насилием в отношении представителя власти.

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