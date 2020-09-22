Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор

Осенью 2019 года Жукову был вынесен приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Неопасное для жизни насилие в отношении представителя власти»). Молодого человека приговорили к трем годам колонии. 22 сентября адвокат заключенного сообщила, что кассация понизила наказание до двух с половиной лет и постановила перевести Жукова в колонию-поселения. Также адвокат направила жалобу, в которой попросила отменить приговор.