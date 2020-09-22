В Нижнем Тагиле активисты проверили работу сотрудников ГИБДД

В Нижнем Тагиле активисты проверили работу сотрудников ГИБДД

Сегодня, 19:57ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Накануне, в рамках акции "Гражданский мониторинг", общественники начали проводить проверку работы сотрудников полиции Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское".

Активисты организовали проверки на дорогах города в компании инспекторов дорожно-патрульной службы. Они намерены ознакомиться с деятельностью сотрудников ГИБДД, а также пообщаться с участниками дорожного движения и выслушать их отзывы и комментарии. Для наблюдения определили одни из самых непростых участков дороги - улица Фрунзе и проспект Ленина. Именно здесь отмечена наибольшая загруженность и частота аварийных происшествий.

Часто повторяющимися нарушениями водителей были тонированные передние стекла автомобилей, не пристегнутые ремни безопасности и не предоставление преимущества пешеходу. В процессе разговоров с участниками транспортного движения было выявлено, что как таковых претензий у нарушителей к работе сотрудников ГИБДД нет. Участники общественного совета в свою очередь подчеркнули, что представители ГИБДД хорошо выполняли свои обязанности и корректно вели диалоги с водителями.

Напомним, 22 сентября у сотрудников ГИБДД возникли вопросы к владельцу автомобиля, на котором, снимая происходящее на видео, молодые люди устроили танцы в районе вокзала.

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