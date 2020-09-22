В Нижнем Тагиле активисты проверили работу сотрудников ГИБДД

Часто повторяющимися нарушениями водителей были тонированные передние стекла автомобилей, не пристегнутые ремни безопасности и не предоставление преимущества пешеходу. В процессе разговоров с участниками транспортного движения было выявлено, что как таковых претензий у нарушителей к работе сотрудников ГИБДД нет. Участники общественного совета в свою очередь подчеркнули, что представители ГИБДД хорошо выполняли свои обязанности и корректно вели диалоги с водителями.