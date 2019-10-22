Сыновья Тетюхина решают судьбу госпиталя в Нижнем Тагиле

О возможном банкротстве госпиталя Тетюхина стало известно после публикации РБК о том, что клинический лечебно-реабилитационный центр должен вернуть заём в размере 1,2 миллиарда рублей с процентами Корпорации развития Северного Урала, которые выдавались для строительства центра. Если же госпиталь не выплатит долг, то корпорация подаст судебный иск, в ходе которого УКЛРЦ могут признать банкротом.