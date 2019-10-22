Сыновья Тетюхина решают судьбу госпиталя в Нижнем Тагиле

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Сыновья Владислава Тетюхина прилетают на Урал раз в 10 дней для участия в совещаниях, касающихся судьбы Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, пишет «ФедералПресс».
Сюжеты: Нижний Тагил
О возможном банкротстве госпиталя Тетюхина стало известно после публикации РБК о том, что клинический лечебно-реабилитационный центр должен вернуть заём в размере 1,2 миллиарда рублей с процентами Корпорации развития Северного Урала, которые выдавались для строительства центра. Если же госпиталь не выплатит долг, то корпорация подаст судебный иск, в ходе которого УКЛРЦ могут признать банкротом.
Однако в самом центре эту информацию отрицают, утверждая, что госпиталь продолжит свою работу по оказанию медицинской помощи жителям Свердловской области. Губернатор Свердловской области также поддерживает УКЛРЦ и считает, что он должен функционировать и развиваться.
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