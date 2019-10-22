В Екатеринбурге цыгане угрожают женщине после ДТП

Жительница Екатеринбурга хореограф Ирина Сайко рассказала изданию 66.ру, что после ДТП, произошедшего в апреле этого года, ей угрожает цыганский табор.
Как сообщила женщина, 17 апреля она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль. За рулем «Лады Приоры» находился 17-летний водитель. Он пытался сбежать, однако был задержан.
У потерпевшей диагностировали открытый перелом ноги, она длительное время проходила лечение, перенесла две операции. В итоге женщина потратила 300 тысяч рублей на восстановление здоровья. После случившегося она не уверена, что сможет продолжить работу хореографом. В настоящий момент Ирина все еще передвигается на костылях.
Расследованием дела занимается Следственный комитет, но женщина полагает, что виновник в итоге получит условный срок. Юрист потерпевшей Максим Чернов рассказал, что к его доверительнице приходил цыганский табор. Гости вели себя вызывающе и предлагали женщине 50 тысяч рублей компенсации, а также угрожали. По словам защитника, Ирина намерена добиваться возмещения морального вреда.