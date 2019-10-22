В Екатеринбурге цыгане угрожают женщине после ДТП

Как сообщила женщина, 17 апреля она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль. За рулем «Лады Приоры» находился 17-летний водитель. Он пытался сбежать, однако был задержан.

У потерпевшей диагностировали открытый перелом ноги, она длительное время проходила лечение, перенесла две операции. В итоге женщина потратила 300 тысяч рублей на восстановление здоровья. После случившегося она не уверена, что сможет продолжить работу хореографом. В настоящий момент Ирина все еще передвигается на костылях.