В Свердловской области еще почти три сотни школьных классов закрыты на карантин

По данным на 13 октября, таких классов в регионе было 401.
Из них 464 класса находятся на карантине из-за коронавируса и 233 класса по причине гриппа и ОРВИ.
Полностью закрытых общеобразовательных организаций в регионе нет,сообщили TagilCity.ru в оперштабе.
В Свердловской области полностью закрыты девять детских садов, два из них по причине COVID-19, семь — из-за ОРВИ и гриппа.
На карантин закрыто 330 групп, из них 129 как возможно контактные по COVID-19, 201 группа закрыта по гриппу и ОРВИ.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле зарегистрировали 35 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 2174 тагильчан.