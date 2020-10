В Свердловской области еще почти три сотни школьных классов закрыты на карантин

В Свердловской области по данным на 21 октября, полученными оперштабом из минобразования и молодежной политики Свердловской области, на дистанционное обучение переведено 697 классов.

По данным на 13 октября, таких классов в регионе было 401. Из них 464 класса находятся на карантине из-за коронавируса и 233 класса по причине гриппа и ОРВИ. Полностью закрытых общеобразовательных организаций в регионе нет,сообщили TagilCity.ru в оперштабе. В Свердловской области полностью закрыты девять детских садов, два из них по причине COVID-19, семь — из-за ОРВИ и гриппа. На карантин закрыто 330 групп, из них 129 как возможно контактные по COVID-19, 201 группа закрыта по гриппу и ОРВИ. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле зарегистрировали 35 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 2174 тагильчан. В Нижнем Тагиле выявлено рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

