В Свердловской области еще почти три сотни школьных классов закрыты на карантин

В Свердловской области еще почти три сотни школьных классов закрыты на карантин

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области по данным на 21 октября, полученными оперштабом из минобразования и молодежной политики Свердловской области, на дистанционное обучение переведено 697 классов.

По данным на 13 октября, таких классов в регионе было 401.

Из них 464 класса находятся на карантине из-за коронавируса и 233 класса по причине гриппа и ОРВИ.

Полностью закрытых общеобразовательных организаций в регионе нет,сообщили TagilCity.ru в оперштабе.

В Свердловской области полностью закрыты девять детских садов, два из них по причине COVID-19, семь — из-за ОРВИ и гриппа.

На карантин закрыто 330 групп, из них 129 как возможно контактные по COVID-19, 201 группа закрыта по гриппу и ОРВИ.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле зарегистрировали 35 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 2174 тагильчан.

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