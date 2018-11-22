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День правовой помощи детям прошел в школе №75/42 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День правовой помощи детям прошел в школе №75/42 Нижнего Тагила

Сегодня, 19:14ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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