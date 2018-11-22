День правовой помощи детям прошел в школе №75/42 Нижнего Тагила
22 ноября полицейские отдела №18 МУ МВД России «Нижнетагильское», участковые и сотрудница Библиотеки №6 провели мероприятие для учеников школы №75/42. Событие посвящено «Дню правовой помощи детям».
22 ноября по всей стране проходят мероприятия, которые посвящены «Дню правовой помощи детям». В рамках события полицейские Нижнего Тагила организовали для учащихся школы №75/42 мероприятия о правах ребенка. Так, сотрудница Библиотеки №6 провела для учеников 3-го класса игру-викторину «Твои права и сказочная страна».
С учениками 8-го класса лейтенант МВД «Нижнетагильское» Екатерина Лошкина и капитан Екатерина Сисилятина повторили ПДД и правила личной безопасности. Школьники узнали, как правильно действовать при ограблении и нападении, если рядом нет взрослых.
Участковый Николай Быков сообщил учащимся о последствиях нарушения законодательства РФ. Полицейский также напомнил ученикам возраст, по которому граждане несут ответственность по УК РФ.
Работники правоохранительных органов вручили ученикам свидетельства об участии в «Дне правовой помощи детям», информирует пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».