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Ветеран МВД Нижнего Тагила рассказал ученикам школы №44 о работе участкового
Сюжеты:
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Ветеран МВД Нижнего Тагила рассказал ученикам школы №44 о работе участкового

Сегодня, 17:44ОбществоФото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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