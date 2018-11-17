Ветеран МВД Нижнего Тагила рассказал ученикам школы №44 о работе участкового

В 2018 году сотрудники отмечают 95-летие со дня возникновения профессии. По этому случаю в МБОУ СОШ №44 состоялась встреча с бывшим начальником Ленинского РОВД, председателем координационного совета ветеранских организаций МВД – Павлом Фетовских. Ветеран поделился историями из службы участковых.

Ведь люди к участковому обращаются с различными вопросами и проблемами, он всегда должен выслушать человека и помочь советом, а это может далеко не каждый,рассказал ветеран.