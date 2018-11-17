Ветеран МВД Нижнего Тагила рассказал ученикам школы №44 о работе участкового
Сегодня, 17:44ОбществоФото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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16 ноября в МБОУ СОШ №44 состоялась встреча с ветераном МВД по случаю 95-летия со дня возникновения профессии участкового уполномоченного. Павел Федотовских поделился со школьниками воспоминаниями о службе и рассказал историю возникновения профессии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году сотрудники отмечают 95-летие со дня возникновения профессии. По этому случаю в МБОУ СОШ №44 состоялась встреча с бывшим начальником Ленинского РОВД, председателем координационного совета ветеранских организаций МВД – Павлом Фетовских. Ветеран поделился историями из службы участковых.
Ведь люди к участковому обращаются с различными вопросами и проблемами, он всегда должен выслушать человека и помочь советом, а это может далеко не каждый,рассказал ветеран.
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Учителя и обучающиеся выразили благодарность за интересный рассказ, сообщает пресс-служба МВД.
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