Розы за 185 тысяч рублей украсят улицу Уральскую в Екатеринбурге

Администрация Кировского района Екатеринбурга организовала конкурс на определение подрядчика, который должен оформить участок улицы Уральской в 530 метров от улицы Советской до улицы Пионеров розами. Цветы должны быть выполнены из изолона, цвет будет утвержден после подписания контракта.

В техническом задании сказано, что цветок необходимо закрепить на металлическом хомуте с помощью металлической закладной в виде арматуры. Далее хомут закрепляется на столб при помощи проволоки.

На эти цели будут выделены 185 тысяч рублей. Согласно эскизам, на каждый столб будут закреплены по три розы. Всего будут украшены десять столбов.