Розы за 185 тысяч рублей украсят улицу Уральскую в Екатеринбурге
Сегодня, 13:17ОбществоФото: maxpixel.net
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Участок улицы Уральской от Советской до Пионеров в Екатеринбурге будет украшен розами перед Новым Годом. На эти цели будут потрачены 185 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация Кировского района Екатеринбурга организовала конкурс на определение подрядчика, который должен оформить участок улицы Уральской в 530 метров от улицы Советской до улицы Пионеров розами. Цветы должны быть выполнены из изолона, цвет будет утвержден после подписания контракта.
В техническом задании сказано, что цветок необходимо закрепить на металлическом хомуте с помощью металлической закладной в виде арматуры. Далее хомут закрепляется на столб при помощи проволоки.
На эти цели будут выделены 185 тысяч рублей. Согласно эскизам, на каждый столб будут закреплены по три розы. Всего будут украшены десять столбов.
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Все работы должны быть выполнены до 25 декабря, сообщает Е1.ru.
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