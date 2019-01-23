12 сайтов по продаже магнитов для счетчиков заблокированы в Свердловской области
Сегодня, 20:46ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области были заблокированы 12 сайтов, на которых продавались магниты для остановки счетчиков электроэнергии, газа, воды, а также счетчики с пультами управления.
Прокуратура Нижнесергинского района потребовала проверить и заблокировать сайты, на которых была размещена информация о магнитах, благодаря которым можно подкорректировать работу приборов учета коммунальных ресурсов.
Также на сайтах можно было заказать счетчики, на которых были установлены пульты управления, останавливающие работу приборов или корректирующие работу на свое усмотрение.
Сайты находились в свободном доступе. В ходе проверки 12 ресурсов были заблокированы, поскольку вмешиваться в работу приборов либо нарушать целостность пломб, находящихся на них, нельзя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей