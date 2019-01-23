12 сайтов по продаже магнитов для счетчиков заблокированы в Свердловской области

Прокуратура Нижнесергинского района потребовала проверить и заблокировать сайты, на которых была размещена информация о магнитах, благодаря которым можно подкорректировать работу приборов учета коммунальных ресурсов.

Также на сайтах можно было заказать счетчики, на которых были установлены пульты управления, останавливающие работу приборов или корректирующие работу на свое усмотрение.