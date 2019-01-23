Налог для самозанятых могут ввести в Свердловской области с 2020-2021 годов

Свердловская область может стать пятым регионом, где действует налог для самозанятых. Свердловское правительство ведет активную работу в этом направлении, о чем заявил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Замминистра пояснил, что регион готовит заявку на включение его в список с 2020 или 2021 года. Копелян также сообщил, что количество граждан, которые оказывают услуги или продает товары физическим, юридическим лицам и предпринимателям, на данный момент не известно.

Налог для самозанятых граждан начал работать в 2019 году в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. По информации председателя комитета по бюджету и налогам в Государственной думе Андрея Макарова, в первый рабочий день нового года зарегистрированы в два раза больше самозанятых, чем за два года действия предыдущего аналогичного закона, информирует ИА «Новый День».