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Налог для самозанятых могут ввести в Свердловской области с 2020-2021 годов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Налог для самозанятых могут ввести в Свердловской области с 2020-2021 годов

Сегодня, 17:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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