Наркосбытчик из Красноуральска приговорен к 12 годам лишения свободы
Сегодня, 17:16ОбществоФото: pixabay.com
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В Красноуральске местный житель задержан за торговлю наркотическими веществами. Ранее мужчина привлекался за аналогичное преступление. Суд приговорил наркосбытчика к 12 годам колонии особого режима.
5 марта 2018 года житель Красноуральска сообщил своему знакомому через интернет номер кошелька, куда необходимо перевести 1 000 рублей за приобретаемое наркотическое средство в крупном размере, которое в дальнейшем было заложено в тайник. Закладка находилась под ковриком у одной из квартир в доме на улице 40 лет Октября в Нижней Туре. Сотрудники полиции изъяли наркотические вещества.
Ранее мужчина уже привлекался за незаконный сбыт наркотиков. Суд приговорил наркосбытчика к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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