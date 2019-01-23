Наркосбытчик из Красноуральска приговорен к 12 годам лишения свободы

5 марта 2018 года житель Красноуральска сообщил своему знакомому через интернет номер кошелька, куда необходимо перевести 1 000 рублей за приобретаемое наркотическое средство в крупном размере, которое в дальнейшем было заложено в тайник. Закладка находилась под ковриком у одной из квартир в доме на улице 40 лет Октября в Нижней Туре. Сотрудники полиции изъяли наркотические вещества.