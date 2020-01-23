В пригороде Екатеринбурга продают квартиру стоимостью 55 миллионов рублей

Таунхаус, в котором расположена квартира, находится в районе улиц Ткачей, Луначарского, Белинского. Год постройки — 2007.

В интерьере жилого помещения присутствуют колонны и лепнина. Имеются две лоджии, количество комнат не сообщается.

Отмечается идеальное и безопасное расположение, транспортная доступность и удаленность от автомагистралей. Говорится об исчезновении неудобств, обусловленных мегаполисом.