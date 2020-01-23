В пригороде Екатеринбурга продают квартиру стоимостью 55 миллионов рублей
Сегодня, 15:12ОбществоФото: N1.RU
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В поселке Исеть Свердловской области продается квартира площадью 500 квадратных метров и стоимостью 55 миллионов рублей, объявление о продаже размещено на портале недвижимости N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Таунхаус, в котором расположена квартира, находится в районе улиц Ткачей, Луначарского, Белинского. Год постройки — 2007.
В интерьере жилого помещения присутствуют колонны и лепнина. Имеются две лоджии, количество комнат не сообщается.
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Отмечается идеальное и безопасное расположение, транспортная доступность и удаленность от автомагистралей. Говорится об исчезновении неудобств, обусловленных мегаполисом.
Огражденная зеленая зона оборудована сигнализацией и видеонаблюдением. Имеются спортивные площадки, беседки, асфальтированные дорожки.
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