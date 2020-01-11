В Екатеринбурге за 44,8 млн продают позолоченный пентхаус по соседству с губернатором
Сегодня, 17:18ОбществоФото: N1.RU
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В Екатеринбурге на улице Николая Никонова выставлена на продажу квартира стоимостью 44,8 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
В пентхаусе площадью 248 квадратных метров есть три балкона, лоджия, гостиная в 41 квадратный метр, несколько санузлов и спален. Квартира обильно украшена золотом. Кроме того, в объявлении говорится, что соседи очень достойные.
В доме по соседству проживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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