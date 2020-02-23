Цветков предложил запретить молодым врачам устраиваться на работу в частные клиники

Об этом он заявил на круглом столе «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении» в Общественной палате РФ.

По его мнению, с введением запрета снизится отток кадров из государственных учреждений. С ним согласились другие участники круглого стола. В частности, заместитель комиссии по охране здоровья и развитию здравоохранения Николай Дайхес. А глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрий Морозов сообщил, что только 17% выпускников уходят работать в частные учреждения.