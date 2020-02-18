«Это будет конфетка». Тагилу предложили пять способов очистки Черноисточинского пруда

Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алексей Рубцов заявил, что медлить с работой больше нельзя, так как в следующем году Нижний Тагил должен подать заявку на финансирование проекта.

Нижний Тагил «сдвинут вправо» на период разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы в 2020 году, в 2021 году мы должны подать заявку в адрес Минстроя для получения федеральных средств и участия в национальном проекте. Приступаем, времени для раскачки нет, сказал Алексей Рубцов.

АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» рассматривает наиболее простую схему в эксплуатации, которая позволит незначительное увеличение тарифа. Организация предложила одноступенчатую систему очистки, основной задачей которой будет снятие цветения воды. Озонирование было исключено из схемы, так как по предложению Института, стандартный способ позволит снимать грязь, не увеличивая стоимость воды на выходе.

Мы снимаем это (цветение — прим.ред.) на микрофильтр, если возникают загрязнения антропогенного характера, то применяет сорбент — активированный уголь и вводим его на водозаборе, сообщил главный инженер проекта Артём Ардынцев.

Схема, по мнению эксперта Российской ассоциация водоснабжения и водоотведения Алексея Иванова, не доработана и не подходит для реалий Нижнего Тагила. Также специалист считает, что процесс подготовки к реализации очистки займёт достаточно много времени.

Я думаю, ни один из горожан Нижнего Тагила не будет рад видеть в своём кране последствия хлорирования и аммонирования,отметил Алексей Иванов.

ООО «Московские озонаторы» предложили двухступенчатую систему очистки воды. Первая — озонирование, в процессе которого происходит не только дезинфекция, но и окисление воды. Данный процесс позволяет очистить загрязнения — органику, цветность, железо и марганец. Вторая ступень — перемешивание коагулянтов, перемещение воды в отстойник и пропуск через песчаный фильтр.

Схема должна быть эффективная. Эффективность схемы должна определяться не только возможностью очистки воды и доведения её до СанПина, но также простотой эксплуатацией и надёжностью на всем протяжении её службы не менее 30 лет, сообщил главный инженер ООО «Московские озонаторы» Алексей Шмелёв.

Данный способ очистки воды вызвала сомнения у экспертов, так как, по их мнению, озонирование может нанести вред здоровью человека.

Технический директор ГК «Миррико» Игорь Баваев представил двухступенчатую технологию очистки, разработанную в 2008 году. По его словам, она подразумевает «эффект стиральной машины». Схема, по данным Баваева, надёжная, с низким уровнем эксплуатации и фильтрующим материалом, который служит 15-20 лет.

Принцип очень простой — фильтр с плавающей загрузкой. Напорный аппарат, исходная вода, добавляется коагулянт. Пребывание здесь воды порядка от 5 до 10 минут, в зависимости от температуры воды. С помощью коагулянтов происходит налипание хлопьев на эту загрузку и самое главное потом очистить эту загрузку. Нами было предложено простое решение — чуть-чуть подренировать, чтобы не задевать верхние и нижние слои дренажного устройства и подавать сжатый воздух, рассказал Игорь Баваев.

Компанией был разработан двухкамерный аппарат с герметичной перегородкой — одновременно осветлитель и песчаная загрузка механического фильтра.

Сторонниками двухступенчатой системы очистки является ООО «Уралпроектинжинириг», которую сегодня представлял директор по развитию группы компаний «Стэнх» Дмитрий Раппопорт («Уралинжиниринг» входит в группу компаний — прим.ред.). Компания вступила в проект позже других, поэтому на сегодняшнем заседании схему очистки воды представить не смогла.

Мы за озонирование. Эту технологию мы применяем на малых станциях. Мы считаем, что озон — хороший очиститель, удобный. Убирать его можно не только активированным углём, но и другими системами. Наше техническое решение мы сейчас готовим. Мы хотели бы уделить больше внимания энергоэффективности проекта, сказал Дмитрий Раппопорт.

АО «Уральская водная компания» представляла свой проект по видео-конференции. Исходя из инвестиционных и эксплуатационных затрат, организация предложила вакуумную фильтрацию, которую использует екатеринбургский «Водоканал». Две ступени очистки плюс обеззараживание — удаление вирусов.

Нижнетагильский эколог Андрей Волегов предложил очистку воды, применяемую в Череповце. Схема в городе работает с 2005 года. Эколог предложил трехступенчатую технологическую схему с применением реагентов. На первой ступени используются микрофильтры, на второй — осветительные рециркуляторы, на третьей — скорые фильтры.

Это можно великолепно, по моему мнению, реализовать. Это будет, можно сказать, конфетка. В этот город будут ездить экскурсии, смотреть, как можно сделать воду идеальной. Всё это делается для жителей города, чтобы они смогли отказаться от бутилированной воды, во-вторых, низкий тариф за воду,рассказал Андрей Волегов.

Член международной академии наук, экологии, безопасности жизнедеятельности Олег Продоус считает, что последняя технология для Нижнего Тагила наиболее предпочтительна. Его точку зрения разделил доктор технических наук Марк Новиков.

Средняя стоимость застройки очистных сооружений и применение технологий обойдется примерно в три-четыре миллиарда рублей, считает генеральный директор «Водоканала Свердловской области» Андрей Пипко.

На сегодняшний день много технологий, представленных здесь, предусматривают большое количество человеческого фактора, участия. Хотелось бы, чтобы было уделено внимание фактору автоматизации процесса,отметил Андрей Пипко.

Экспертная комиссия должна выбрать схему очистки воды Черноисточинского водохранилище в течение недели. До конца февраля необходимо подготовить проектную документацию.