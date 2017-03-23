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Невосстановленный перекоп провоцирует жителей Нижнего Тагила на нарушение ПДД: размокшая грязь на тротуаре не накрыта даже досками (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Невосстановленный перекоп провоцирует жителей Нижнего Тагила на нарушение ПДД: размокшая грязь на тротуаре не накрыта даже досками (ФОТО)

23 марта 2017, 14:25ОбществоПавел Щербина
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