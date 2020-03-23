Обвиняемого в убийстве 19-летней девушки из Екатеринбурга отправили в СИЗО
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Подозреваемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки поместили в СИЗО до 13 мая, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
31-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда. Лочинбек Низомидинов работал на автомойке. По версии следствия, он катал на машине двух подруг. Одну из них он отвез домой, второй была убитая Яна Смирнова.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что задержанный прошел проверку на детекторе лжи, которая помогла «вывести задержанного на чистую воду».
Бабушка девушки предположила, что убийство могло произойти на почве ревности. Напомним, девушка пропала в феврале. 20 марта ее тело со следами удушья нашли в 30 километрах от Екатеринбурга.
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