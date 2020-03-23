В Италию прилетели семь российских самолетов с оборудованием и медиками
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Семь военных самолетов с вирусологами и оборудованием прилетели в Италию для помощи в борьбе с пандемией, пишет «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Всего из России вылетят девять ИЛ-76. За минувшие сутки в Италии приземлились уже семь российских бортов Минобороны. Российские медики согласуют план работ с итальянским правительством и приступят к оказанию помощи.
Напомним, об оказании помощи в телефонном разговоре договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По данным на 23 марта в мире зарегистрировано 343 тысячи зараженных коронавирусом. 97 тысяч человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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