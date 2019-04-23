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Безопасность уральцев в праздники обеспечит межведомственное взаимодействие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Безопасность уральцев в праздники обеспечит межведомственное взаимодействие

Сегодня, 15:17ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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