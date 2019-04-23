Безопасность уральцев в праздники обеспечит межведомственное взаимодействие

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов заявил, что организация мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России, должна осуществляться на высоком уровне. Особая ответственность заключается в обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей.

По словам врио начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Олега Тощева, для достижения данной цели организовано межведомственное взаимодействие с заинтересованными ведомствами, согласованы места проведения мероприятий, время, численность, состав участников, маршруты движения, программы проведения, вопросы обеспечения безопасности.

Еще одной темой заседания антитеррористической комиссии стало лжеминирование.