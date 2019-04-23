Безопасность уральцев в праздники обеспечит межведомственное взаимодействие
На Среднем Урале будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности во время предстоящих праздничных мероприятий, сообщает правительство региона.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов заявил, что организация мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню России, должна осуществляться на высоком уровне. Особая ответственность заключается в обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей.
По словам врио начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Олега Тощева, для достижения данной цели организовано межведомственное взаимодействие с заинтересованными ведомствами, согласованы места проведения мероприятий, время, численность, состав участников, маршруты движения, программы проведения, вопросы обеспечения безопасности.
Еще одной темой заседания антитеррористической комиссии стало лжеминирование.
Ведомством проработан алгоритм проверки таких сообщений, в том числе, когда происходит массовый вброс. Виновные не останутся безнаказанными, заявил Тощев.