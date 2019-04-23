Депутат Екатеринбурга предложил отказаться от размещения киосков по схеме

Колесников высказал предложение на заседании гордумы во время обсуждения новой схемы размещения торговых точек в городе.

По мнению депутата, бюджет города от размещения киосков пополнялся, поэтому не стоило отказываться от данной практики.

Целый город сидит – думает, как эту схему обойти. Мы уже убедились, что она не работает. Не надо создавать преимущества торговым сетям. Рынок сам себя отрегулирует, они сами себя съедят, сказал депутат.

Колесников также предположил, что схему уральской столице навязали из Москвы, где ее придумал Сергей Собянин. Однако схема, по мнению депутата, все равно не будет работать.

Председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева возразила депутату. При отсутствии схемы, по ее мнению, вся площадь 1905 года и остальные центральные улицы города будут заставлены киосками. На что Колесников ответил, что улица Вайнера всегда была торговой.