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Депутат Екатеринбурга предложил отказаться от размещения киосков по схеме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Екатеринбурга предложил отказаться от размещения киосков по схеме

Сегодня, 17:43ОбществоФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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