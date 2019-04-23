Свердловскую область посетит делегация Южночешского края
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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24-28 апреля в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в Свердловскую область прибудет делегация Южночешского края Чешской республики во главе с замгубернатора по культуре Павлом Грохом, сообщает департамент информполитики региона.
Во время визита обсудят проведение Южночешских дней в 2020 году. Делегация запланировала встречи в правительстве региона, Уральской торгово-промышленной палате, а также посещение Уральского федерального университета, который сотрудничает с южночешскими вузами.
Во время пребывания на Среднем Урале делегация представит край в рамках VII международного туристского форума «Большой Урал», встретится с администрацией Сысерти по вопросу развития межмуниципальных связей и посетит музейные площадки уральской столицы.
Министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов отметил, что опыт сотрудничества Свердловской области и Южночешского края получил высокую оценку на заседании Межправкомиссии.
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