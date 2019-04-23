Свердловскую область посетит делегация Южночешского края

Во время визита обсудят проведение Южночешских дней в 2020 году. Делегация запланировала встречи в правительстве региона, Уральской торгово-промышленной палате, а также посещение Уральского федерального университета, который сотрудничает с южночешскими вузами.

Во время пребывания на Среднем Урале делегация представит край в рамках VII международного туристского форума «Большой Урал», встретится с администрацией Сысерти по вопросу развития межмуниципальных связей и посетит музейные площадки уральской столицы.