Группа для детей до 1,5 года впервые появится в муниципальном садике Екатеринбурга

В 2021 году в муниципальном детском саду Екатеринбурга первый раз будет сформирована группа для детей в возрасте от года до полутора лет. Данный пилотный проект, рассказала заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, рассчитан на 15 детей.

Планируется, что проект будет реализован на окраине города. Территория на данный момент не названа. Власти хотят понять, будет ли востребована данная услуга. В детском саду дети будут находиться по два-три часа в неделю, объяснили в департаменте образования. Также программа будет реализована с участием родителей, пишет Znak. Отмечается, что по остальной части комплектация муниципальных детсадов останется традиционной. Комплектация стартует с конца апреля — начало мая. Участвующие в данной кампании дети пойдут в группы с 1 сентября. Екатерина Сибирцева отметила, что ежегодно мест в дошкольных учреждениях становится больше, однако для детей трех-четырех лет создано 11,5 тысяч мест — это меньше, чем в прошлом году. Также больше мест предполагается для детей от двух-трех лет. В 2021 году их будет свыше восьми тысяч. Еще свыше одной тысячи мест созданы для кратковременного пребывания детей. Основной период комплектования садов завершится 30 июня, рассказал начальник департамента образования Константин Шевченко. Также за родителями остается право выбора детсада. Напомним, инженерные изыскания для двух детских садов проведет компания из Нижнего Тагила — подрядчиком стала компания ООО «Тисизгео». Инженерные изыскания для 2 детских садов проведет компания из Нижнего Тагила

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