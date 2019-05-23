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В Екатеринбурге архитектор и журналист собирают команду для благоустройства города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге архитектор и журналист собирают команду для благоустройства города

Сегодня, 13:15ОбществоФото: официальный сайт проекта «Городские пираты»
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