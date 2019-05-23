В Екатеринбурге архитектор и журналист собирают команду для благоустройства города

Авторами и разработчиками проекта являются архитектор Тимур Абдуллаев и ведущий, журналист Александр Цариков. Целью «Городских пиратов» является вовлечение местных жителей в процесс улучшения и благоустройства городской среды.

Создатели предлагают горожанам сыграть в «урбанистическую игру», в которой можно примерить на себя роль матроса, который помогает в проведении работ; шкипера, который придумывает, как преобразить городские пространства, или капитана (партнера проекта).

Пиратские команды, ориентируясь на подсказки местных жителей, совместно определяют проблемные городские территории, от заброшенного газона в твоем дворе до пришедшего в упадок сквера, а затем придумывают актуальный и жизнеспособный сценарий благоустройства площадки, сообщается на официальном сайте проекта.