Главный санврач рассказал о возрасте заболевших COVID-19 в Свердловской области

По словам Козловских, показатель заболевших равняется 270 на 100 тысяч населения. Этот показатель в 1,5 раза ниже среднего по России. 40% заболевших коронавирусом — это люди в возрасте от 29 до 50 лет, 13,3% — свердловчане в возрасте от 65 лет, бессимптомно перенесли заболевание — 47%.