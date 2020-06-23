Куйвашев рассказал о сроках открытия торговых центров в Свердловской области
Сегодня, 18:00ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что ТЦ откроют через два этапа снятия ограничений. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Евгения Куйвашева, Роспотребнадзор разработал этапы выхода из особого режима. Возобновление работы ТЦ предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Глава региона отметил, что знает о проводимой работе по подготовке ТЦ к открытию для посетителей. Куйвашев напомнил, что ранее Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка разработало рекомендации для ТЦ, чтобы помочь организовать работу во время пандемии.
На сегодняшний день Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений. Вчера Куйвашев продлил ограничения до 29 июня.
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