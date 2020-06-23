Куйвашев рассказал о сроках открытия торговых центров в Свердловской области

По словам Евгения Куйвашева, Роспотребнадзор разработал этапы выхода из особого режима. Возобновление работы ТЦ предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Глава региона отметил, что знает о проводимой работе по подготовке ТЦ к открытию для посетителей. Куйвашев напомнил, что ранее Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка разработало рекомендации для ТЦ, чтобы помочь организовать работу во время пандемии.