В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за падения 11-летней девочки с качелей

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тагилстроевского района установила, что 18 июня 2020 года в дневное время девочка, 2009 года рождения, вместе с друзьями каталась на качелях в Парке культуры и отдыха. В какой-то момент у качелей оборвалась цепь, что привело к падению девочки.

В результате ребенок был госпитализирован в ушибами и сотрясением головного мозга. Бригаду скорой помощи вызвали проходившие в этот момент мимо знакомые.

Должностным лицом организации, которая отвечает за содержание, обслуживание и ремонт оборудования на территории парка, не были приняты достаточные меры по поддержанию состояния качелей в технически исправном состоянии.

По результатам проверки материалы были переданы следственным органам. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).