Причины задержки уральских туристов в Африке объяснил МИД России

По соображениям безопасности и во избежание рисков похищения или нападения в районе проведения военной операции, уральцы были сняты с заранее утвержденного местными властями маршрута и эвакуированы в Нджамену, сообщает Е1.
МИД Чада выражает сожаление из-за причиненных неудобств,заявили E1 в МИДе России.
С 15 июня путешественники с Урала не могут покинуть столицу Чада. У них изъяты паспорта и телефоны. Задержанных туристов ежедневно навещают сотрудники диппредставительства.
Напомним, накануне МИД Чада принес официальные извинения россиянам. Вернуться к дальнейшей поездке им разрешат в ближайшее время.