Причины задержки уральских туристов в Африке объяснил МИД России

Причины задержки уральских туристов в Африке объяснил МИД России
Причины задержки уральских туристов в Африке объяснил МИД России
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В МИД России объяснили причину задержания туристов с Урала военными в Африке. Оказалось, африканские военные сняли с туристического маршрута путешественников из-за их безопасности.

По соображениям безопасности и во избежание рисков похищения или нападения в районе проведения военной операции, уральцы были сняты с заранее утвержденного местными властями маршрута и эвакуированы в Нджамену, сообщает Е1.

МИД Чада выражает сожаление из-за причиненных неудобств,заявили E1 в МИДе России.

С 15 июня путешественники с Урала не могут покинуть столицу Чада. У них изъяты паспорта и телефоны. Задержанных туристов ежедневно навещают сотрудники диппредставительства.

Напомним, накануне МИД Чада принес официальные извинения россиянам. Вернуться к дальнейшей поездке им разрешат в ближайшее время.

Материалы по теме:
туристыАфрикагруппазадержкамидуральцы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы