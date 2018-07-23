Прокуратура нашла нарушения в работе главы поселка Висим ГГО

Ранее в редакцию TagilCity.ru обратились жители поселка Висим, которые рассказали о проблемах с несоблюдением скоростного режима на улице Калинина. Глава администрации Ольга Субботина сообщила, что она приняла решение установить дорожный знак «Ограничение скорости 40 км/ч» самостоятельно. Знак был установлен неофициально, так как, по словам главы, есть более значимые дорожные расходы.

В прокуратуре Пригородного района по данному факту провели проверку, по результатам которой в отношении главы Висимской администрации было вынесено представление.

На главу Висимской администрации внесено представление. В ходе проверки было установлено,что на улице Калинина нет схемы организации дорожного движения,что считается недопустимым. Также госавтоинспекция предоставила акт осмотра, согласно которому на данной улице недостаточно дорожных знаков, сообщила TagilCity.ru помощник прокурора Пригородного района Дарья Савенкова.

Прокурорская проверка окончена. В установленные законом сроки планируется принять меры по установке дорожных знаков по улице Калинина.