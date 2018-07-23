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Прокуратура нашла нарушения в работе главы поселка Висим ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zarplata rabotnikov starorusskoj okhrannoj organizatsii dostigla prozhitochnogo minimuma tolko posle proverki

Прокуратура нашла нарушения в работе главы поселка Висим ГГО

Сегодня, 14:39Общество
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